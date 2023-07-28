Замена полотенцесушителя Пионерский

Полотенцесушитель создаст комфортную температуру в ванной, поможет избежать сырости и плесени. Установка и ремонт полотенцесушителя в городе Пионерский! Срочно звоните нам, мы точно сможем Вам помочь! Телефон Слесаря Сантехника 8 (981) 460-21-69 Мы предоставляем следующие услуги: Вызов сантехника на дом в Пионерском; Круглосуточный график работы; Срочный выезд мастера; Ремонт полотенцесушителя; Устранение течи полотенцесушителя; Доставка нового полотенцесушителя, комплектующих.