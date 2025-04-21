Представители «Народного Фронта» поздравили военнослужащих группировки войск «Центр» со светлым праздником Пасхи

Главной особенностью данной акции стало то, что все куличи были освящены в Краснодарском Свято-Екатерининском соборе в ночь наступления светлого праздника Пасхи, а уже утром представители движения передали их бойцам на передовую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии