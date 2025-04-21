Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Представители «Народного Фронта» поздравили военнослужащих группировки войск «Центр» со светлым праздником Пасхи

Представители «Народного Фронта» поздравили военнослужащих группировки войск «Центр» со светлым праздником Пасхи

Главной особенностью данной акции стало то, что все куличи были освящены в Краснодарском Свято-Екатерининском соборе в ночь наступления светлого праздника Пасхи, а уже утром представители движения передали их бойцам на передовую.

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