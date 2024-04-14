Полянский: миссия РФ в ООН уличила Запад в цинизме из-за ситуации с Ираном

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада обвиняют Иран во всех проблемах, но забывают про то, что не осудили в Совете Безопасности удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.
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