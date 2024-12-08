Трамп: Зеленский хотел бы заключить сделку

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский и Украина «хотели бы заключить сделку», и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.
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