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Русская весна

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Трамп: Зеленский хотел бы заключить сделку

Трамп: Зеленский хотел бы заключить сделку

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский и Украина «хотели бы заключить сделку», и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.

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