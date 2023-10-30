В рамках «Том Сойер Феста» в Сарапуле восстановили ещё один старинный дом

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле завершились все работы по восстановлению дома на улице Азина, 24. В 2023 году силами волонтёров фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» здание приобрело новый облик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии