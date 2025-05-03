Захарова высмеяла участие ВСУ в «параде победы» в Лондоне

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла появившиеся в СМИ сообщения о приглашении ВСУ принять участие в параде в Лондоне по случаю 80-летия Победы над нацистской Германией.
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