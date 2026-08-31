Страна и люди
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Страна и люди

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Командир взвода охраны рассказал о доставке припасов на передовую

Командир взвода охраны рассказал о доставке припасов на передовую

Корреспондент Zvezdanews Варвара Шрадер работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз она пообщалась с командиром взвода охраны Максимом Морозовым.

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