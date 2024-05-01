А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть(с)

Неплохо бы. Но слабее соперника можно сделать за 1 час, а самому сильнее- годами.

Вадим Кузнецов

"Я не просыпаюсь от запаха акрила; В моем лифте вместо хуя нарисована аквила. В лицемерном мире полном зла и сложностей Мне снится сон о будущем, где множество возможностей: Там можно быть съеденным безумными грибами; Там Вас изнасилуют инопланетяне! Там можно быть застреленным, а можно выпотрошенным - Там с Вами точно не случится ничего хорошего! 40 000 способов подохнуть: В далеком темном будущем все очень, ОЧЕНЬ плохо! 40 000 способов подохнуть: В далеком темном будущем все очень, ОЧЕНЬ плохо! Ай-ай-ай! 40 000 thousand ways to die! Ай-ай-ай! 40 000 thousand ways to die!" https://pesni.guru/text/%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-40-000-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C