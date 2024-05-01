Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чеснокова
    Пусть смотрят гады!!!Bild: На выставке...
  • Александр Салтановский
    "Чистая правда, со временем восторжествует если проделает то же, что явная ложь!" Это не мои слова, это слова В.С. Вы...Как победить в ин...
  • Валерий Каулин
    Чтобы победить в идеологической борьбе, нужно иметь идеологию! А не Институт философии АН РФ в руках откровенных враг...Как победить в ин...

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть(с)

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть(с)

Нужно периодически вырываться из оперативного уровня, из ежедневных сводок, из просмотра карт боевых действий, из рутины обыденности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Неплохо бы. Но слабее соперника можно сделать за 1 час, а самому сильнее- годами.
Ответить
14 час.
ХА
Харченко Александр
России нужно вместе с Европой прижать пиндосов
Ответить
12 час.
Вадим Кузнецов
&quot;Я не просыпаюсь от запаха акрила; В моем лифте вместо хуя нарисована аквила. В лицемерном мире полном зла и сложностей Мне снится сон о будущем, где множество возможностей: Там можно быть съеденным безумными грибами; Там Вас изнасилуют инопланетяне! Там можно быть застреленным, а можно выпотрошенным - Там с Вами точно не случится ничего хорошего! 40 000 способов подохнуть: В далеком темном будущем все очень, ОЧЕНЬ плохо! 40 000 способов подохнуть: В далеком темном будущем все очень, ОЧЕНЬ плохо! Ай-ай-ай! 40 000 thousand ways to die! Ай-ай-ай! 40 000 thousand ways to die!&quot; https://pesni.guru/text/%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-40-000-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C
Драг - 40 000 способов подохнуть | Текст песни и Перевод на русский и Аккорды
pesni
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх