Лавров и Рубио могут провести встречу на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудят возможность встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, как сообщила Мария Захарова на Восточном экономическом форуме, проходящем с 1 по 4 сентября во Владивостоке.