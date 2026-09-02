Лавров и Рубио могут провести встречу на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудят возможность встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, как сообщила Мария Захарова на Восточном экономическом форуме, проходящем с 1 по 4 сентября во Владивостоке.
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