Задержаны пособники телефонных аферистов, создавшие сеть подпольных узлов связи

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Брянской области сотрудники правоохранительных органов задержали четырех местных жителей, которые обеспечивали работу нелегальных узлов связи, с помощью которых телефонные мошенники похищали деньги граждан, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии