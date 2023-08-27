Побратимом Астрахани может стать административный центр Апшеронского района Азербайджана

Об этом было сказано на состоявшейся встрече представителей Астраханской области и прибывшей к нам с визитом делегации Азербайджанской Республики под руководством заместителя главы исполнительной власти Апшеронского района Гюльнар Рагимовой.
Об этом было сказано на состоявшейся встрече представителей Астраханской области и прибывшей к нам с визитом делегации Азербайджанской Республики под руководством заместителя главы исполнительной власти Апшеронского района Гюльнар Рагимовой.
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