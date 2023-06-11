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New York Times: США и Европа считают, что начавшееся контрнаступление Украины может стать поворотным этапом в конфликте

New York Times: США и Европа считают, что начавшееся контрнаступление Украины может стать поворотным этапом в конфликте

Соединенные Штаты и Европа придерживаются точки зрения, согласно которой начавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины может стать поворотным этапом в текущем конфликте.

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