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Сенатор Цеков указал на необходимость освобождения Харькова

Сенатор Цеков указал на необходимость освобождения Харькова

Харьков является исторически русским городом, и российские войска его рано или поздно освободят. Об этом РИА «Новости» заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

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