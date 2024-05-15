Сенатор Цеков указал на необходимость освобождения Харькова

Харьков является исторически русским городом, и российские войска его рано или поздно освободят. Об этом РИА «Новости» заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
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