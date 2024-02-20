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16 февраля 2024 года на базе 83 отдельного инженерно-аэродромного полка состоялась встреча учеников старших классов.

16 февраля 2024 года на базе 83 отдельного инженерно-аэродромного полка состоялась встреча учеников старших классов.

16 февраля 2024 года на базе 83 отдельного инженерно-аэродромного полка состоялась встреча учеников старших классов, в том числе и учеников СШ №3, с заместителем командующего ВВС и ПВО Республики Беларусь генерал-майором Михолапом Д.

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