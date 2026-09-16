Татарстан мөфтие көн саен телефонны бераз сүндереп торырга киңәш итте

Мөселманнарга көн саен билгеле бер вакыт аралыгында гаджетлар куллануны чикләргә кирәк. Бу хакта Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте рәисе Камил Сәмигуллин яшьләр алдында ачык лекция вакытында сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым