НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Татарстан мөфтие көн саен телефонны бераз сүндереп торырга киңәш итте

Татарстан мөфтие көн саен телефонны бераз сүндереп торырга киңәш итте

Мөселманнарга көн саен билгеле бер вакыт аралыгында гаджетлар куллануны чикләргә кирәк. Бу хакта Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте рәисе Камил Сәмигуллин яшьләр алдында ачык лекция вакытында сөйләде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым