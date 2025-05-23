БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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АБН24: Макрон грозит схватить Россию за горло — ответ Кремля застиг Париж врасплох

АБН24: Макрон грозит схватить Россию за горло — ответ Кремля застиг Париж врасплох

Французский президент Эмануэль Макрон столкнулся с любопытной реакцией России на его угрозы. Такими выводами поделились политические аналитики из Китая.

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Комментарии
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ПС
Павел Смирнов
Что-то маловато будет, 500% всего. 1500, 2000% давай, чего стесняться. Только один вопрос, а как брать будете или сами дадут?!😊
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13 час.
А
Александр
Чудак
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11 час.
МК
Михаил Козлов
Эпиграмма Унылых тройка есть певцов Шихматов, шаховской, Шишков. А.С. Пушкин. Тройка подлых русофобов есть: Стармер, Макрон и Мерц. Кто больший в тройке пустозвон? Мерц, Стармер, Макрон. Кто думает, что он важный Herr? Макрон, Мерц, Стармер.
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10 час.
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