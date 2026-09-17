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Регионы России

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Дилан Ларкин пропустит старт тренировочного лагеря «Детройта» из-за травмы

Дилан Ларкин пропустит старт тренировочного лагеря «Детройта» из-за травмы

Ларкин, ранее запросивший обмен, будет проходить реабилитацию в расположении команды. Точный срок его возвращения в строй пока не называется.

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