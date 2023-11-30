"Мухлеж с пенсиями продолжается": В Госдуме озвучили крайне неприятную для властей правду

L Lyudmila А этот мухлеж с пенсиями как начался после развала СССР так и не прекращается. И все это будет продолжаться до тех пор пока не придет к власти президент, который наложит вето на все эти изменения и реформы пенсионной реформы и уберет все эти скользкие законы из нашей жизни. Похоже что от Путина мы этого в обозримом будущем не дождемся.

Игорь Василевский Такого президента не будет. Пенсионный фонд -это кубышка правительства для экстренных случаев. Единственный выход - это персональный счет, куда человек сам отчисляет на пенсионные накопления. НО тогда возникает самый главный вопрос - а где будут столоваться пенсионные чиновники? Ответ - а они становятся не нужны. А вы видели хотя бы одно ведомство в России без вороватых чиновников? Я про такие и не слышал даже..