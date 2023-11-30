Интересная жизнь с Vera Star Источник фото Яндекс Картинки. В Госдуме редко бывает, когда кто-то из парламентариев открывает рот, что бы озвучить неприятную правду или сказать что-то дельное.
"Мухлеж с пенсиями продолжается": В Госдуме озвучили крайне неприятную для властей правду
Комментарии
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L
Lyudmila
А этот мухлеж с пенсиями как начался после развала СССР так и не прекращается. И все это будет продолжаться до тех пор пока не придет к власти президент, который наложит вето на все эти изменения и реформы пенсионной реформы и уберет все эти скользкие законы из нашей жизни. Похоже что от Путина мы этого в обозримом будущем не дождемся.
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13 час.
Игорь Василевский
Такого президента не будет. Пенсионный фонд -это кубышка правительства для экстренных случаев. Единственный выход - это персональный счет, куда человек сам отчисляет на пенсионные накопления. НО тогда возникает самый главный вопрос - а где будут столоваться пенсионные чиновники? Ответ - а они становятся не нужны. А вы видели хотя бы одно ведомство в России без вороватых чиновников? Я про такие и не слышал даже..
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12 час.
Александр Ляшенко
Назови фамилии своих лидеров и трынди ни о чём. Ждём с, фамилии от тебя, виктор климахин!
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12 час.
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