❗ Спасатели убирают мазут на пляже в районе мыса Толстяк в Севастополе Сообщения о выбросах нефтепродуктов на побережье Северной стороны города появились накануне вечером.
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❗ Спасатели убирают мазут на пляже в районе мыса Толстяк в Севастополе Сообщения о выбросах нефтепродуктов на побережье Северной стороны города появились накануне вечером.