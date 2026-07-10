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Джокович о том, что его считают лучшим принимающим в истории: «Я им был. Такова реальность»

Новак Джокович высказался о подаче Янника Синнера в полуфинале « Уимблдона ». Серб уступил со счетом 4:6, 4:6, 4:6.

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