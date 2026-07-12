Русская весна
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Русская весна

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Ликвидирован колумбийский наемник, воевавший в составе ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Ликвидирован колумбийский наемник, воевавший в составе ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Колумбиец Нилсон Роландо Токоче Пардо с позывным «Эль Кальво» в конце мая 2026 года прибыл на Украину через территорию Польши и вступил в 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины «Хартия».

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