Ликвидирован колумбийский наемник, воевавший в составе ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Колумбиец Нилсон Роландо Токоче Пардо с позывным «Эль Кальво» в конце мая 2026 года прибыл на Украину через территорию Польши и вступил в 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины «Хартия».
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