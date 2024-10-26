MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл квалификацию, Бастианини – 2-й, Мартин – 3-й после падения, Марк Маркес – 5-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя показал лучшее время в квалификации Гран-при Таиланда MotoGP. Главный соперник Баньяи и лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») упал, однако остался на третьей позиции, вторым стал еще один представитель «Дукати» Энеа Бастианини.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Кафельников о том, что игроки уходят играть за Казахстан: «Они растут за наш счет, а потом Утемуратов предлагает им по 500 тысяч долларов в год»
- Малинин исполнил секвенцию четверной сальхов – тройной аксель во второй половине произвольной программы
- Мама Дениса Тена о показательном номере Медведевой: «Евгения сама захотела выступить только под произведение Дениса или связанное с его жизнью. Так и родился ее прекрасный номер»
Свежие комментарии