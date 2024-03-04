Bloomberg: США восстанавливают шахты по добыче урана из-за резкого роста цен на ядерное топливо

Американские компании решили возобновить добычу урана в стране. По крайней мере, пять производителей ядерного топлива в США восстанавливают свои шахты в Техасе, Вайоминге, Аризоне и Юте, сообщает агентство Bloomberg.
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