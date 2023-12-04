ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Виктор Белогорцев
    - Совсем с ума сошла? - вскинулся на меня муж. - Разве чужой человек будет ухаживать лучше, чем родной? - между проче...Бросила свекровь ...
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Бросила свекровь после инсульта, пусть муж сам ей памперсы меняет, а я не нанималась

Бросила свекровь после инсульта, пусть муж сам ей памперсы меняет, а я не нанималась

У нас со свекровью никогда не было добрых отношений, скорее, всё, как обычно: я - дрянная девка, которая поймала в сети её сыночка и теперь села ему на шею, свесив ножки.

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Комментарии
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Элина Морозова
Она сделала все что могла и по возможности постаралась избежать ссор и скандалов.
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8 час.
Вера Федорова
Близкие люди, на то и близкие, чтобы поддерживать друг друга. А не бежать с тонущего корабля.
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4 час.
Виктор Белогорцев
- Совсем с ума сошла? - вскинулся на меня муж. - Разве чужой человек будет ухаживать лучше, чем родной? - между прочем муж и жена не являются родственниками тем более близкими у них только дети общие, а свекровь с невесткой, теща с зятем и речи быть не может
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46 мин.

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