Бросила свекровь после инсульта, пусть муж сам ей памперсы меняет, а я не нанималась

Близкие люди, на то и близкие, чтобы поддерживать друг друга. А не бежать с тонущего корабля.

Виктор Белогорцев

- Совсем с ума сошла? - вскинулся на меня муж. - Разве чужой человек будет ухаживать лучше, чем родной? - между прочем муж и жена не являются родственниками тем более близкими у них только дети общие, а свекровь с невесткой, теща с зятем и речи быть не может