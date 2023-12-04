У нас со свекровью никогда не было добрых отношений, скорее, всё, как обычно: я - дрянная девка, которая поймала в сети её сыночка и теперь села ему на шею, свесив ножки.
Бросила свекровь после инсульта, пусть муж сам ей памперсы меняет, а я не нанималась
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Она сделала все что могла и по возможности постаралась избежать ссор и скандалов.
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