Пешехода после удара о седан отбросило в другой автомобиль

Пострадавший человек в результате транспортного происшествия в Новосибирске погиб на месте. Инцидент произошел накануне около 20:40 (время местное) у дома № 80А на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска.
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