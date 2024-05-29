Больше половины американцев считает, что страна в упадке, — опрос

Как минимум половина избирателей в США в возрасте от 18 до 30 лет негативно оценивает политическую систему страны, при этом более 60% из них считают, что США «находятся в упадке», следует из результатов опроса, проведенного компанией Blueprint и попавшего в распоряжение портала Semafor.