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Русская весна

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Больше половины американцев считает, что страна в упадке, — опрос

Больше половины американцев считает, что страна в упадке, — опрос

Как минимум половина избирателей в США в возрасте от 18 до 30 лет негативно оценивает политическую систему страны, при этом более 60% из них считают, что США «находятся в упадке», следует из результатов опроса, проведенного компанией Blueprint и попавшего в распоряжение портала Semafor.

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