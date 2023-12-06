Байден заявил о возможном поражении Трампа на выборах благодаря 50 демократам

Президент США и демократ Джо Байден заявил, что примерно 50 его однопартийцев могут нанести поражение республиканцу и бывшему американскому лидеру Дональду Трампу на предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах.
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