Какие существуют способы убрать отеки на лице и вернуть свежий вид

Отеки на лице после долгого сна — это явление, с которым сталкивается множество женщин. Задержка влаги в организме, особенно в мягких тканях в области глаз, щек и подбородка, является одной из основных причин этого неприятного явления.
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