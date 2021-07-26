Депутат от ЕР назвал антипрививочников "безмозглыми баранами"

Константин АнатольевПолитикаДепутат от ЕР назвал антипрививочников "безмозглыми баранами"Россиян, которые не понимают пользу вакцинации для создания коллективного иммунитета, нужно заставить прививаться.Вернуться к статье462НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМГМалик ГумеровЧего ждать от дегенерата с рабской психикой ! ВОЗ дал команду обеспечить 60% , вот холуи и стараются ! ------------- Вакцина = это средство индивидуальной защиты , каждый сам способен принять решение , без сопливых подсказчиков ... !!!Владимир EвтушенкоЧего ждать от тебя, дегенерата, заражающего людей?МГМалик ГумеровЕвтушенко адвокат холуев "друзей " ? --------- И о себе заботься , ... люди без тебя обойдутся ..., не нужно их с ложки кормить !Владимир EвтушенкоИ о себе заботься , ... люди без тебя, подонка пиндосского, обойдутся ..., не нужно их с ложки кормить !МГМалик ГумеровТак ведь вакцинацией и командуют пиндосы , через ВОЗ ! Это Евтушенко получается подпиндосник !? ВОЗ дал УКАЗАНИЯ чиновникам = обеспечить 60% вакцинации населения ! Вот чиновники и изголяются над народом ! Обеспечят 60% , отчитаются перед своими заграничными хозяевами , оставят народ в покое ! Владимир думал что они о здоровье народа беспокоятся ? Владимир наивен как дитя ? ...Александр СеменовМалик, скажите пожалуйста, вы за третью мировую войну в мире или против? Если вы скажете "против" я вас тут же назову "подпиндосником" (как вы назвали Евтушенко), процитировав - "США не хотят войны с РФ и КНР..." (генерал США Джон Хайтен 24 февраля 2021г). Иными словами, вполне резонно, если мнение Евтушенко совпадает с разумной позицией ВОЗ и вы на этом основании называете его подпиндосником, то если вы не хотите умирать в войне с США, то вы такой же подпиндосник. )))) А вообще хочу вам напомнить, что Россия является полноправным и полноценным членом ВОЗ и исходя из этого, ваши нападки на Евтушенко, как минимум смешны и нелепы.))МГМалик ГумеровАлександр умеет спать с открытыми глазами ? Война с Россией никогда не прекращалась !!! СССР "ушел" а война против России только усилилась ! США даже прописали в своих законах - что их главный враг Россия ! ------------------ Цели войны = это закабаление других стран и народов = захват ресурсов и богатств , уничтожение человеческого потенциала , и т.д.. Война может вестись в открытую - танками , самолетами и т.д.. Но это самый низкий приоритет ведения войн , быстрый но самый низкоэффективный !!! За 1000 лет запад убедился , получая пиндюлей , что Россию открытой войной не взять ! ... И сегодня война идет на более высоких приоритетах , с более высокой эффективностью ! (хотя ястребы пентагона надеются и на открытую войну , хочется быстрее поставить точку на руском вопросе = со всех сторон окружают Россию военными базами , бактериологическими лабораториями , пусковыми ракетными установками ... ! Они на 100 % уверены , что если они нанесут ядерный удар по России , элита России не посмеет на ответный удар ! Их деньги в США , их дети тоже ...! Препятствие этим планам видят только в Путине ! Смести Путина , посади марионетку типа Грудинина-Навального -Платошкина - ... или др. , могут рискнуть и на ядерный удар !). В 90-е страну никто не бомбил ... , а страну грохнули , разграбили , все права народа аннулировали ... ! ЦЕЛИ ВОЙНЫ ДОСТИГНУТЫ ! Экономика разрушена , страна лишена финансовой суверенности , .... штурвал корабля Россия - функции ЦК КПСС , отданы западу , ресурсы рекой текут на запад , и т.д.. А потребовалось немногое = оболванить умы ! И ВСЕ ! Страну не добили (решив что с СССР=Россией все кончено) , и с приходом Путина страна начала возрождаться ! Темпы войны ускорились ! И сегодня по всем фронтам идет война на уничтожение руской цивилизации ! Война идет методами т. н. КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА , ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ! Войной охвачены все сферы жизни ! Санкции - экономика , здравоохранение - ковид , ГМО , и прочее , образование - Соросовские русофобские учебники = воспитай детей врага и страна побеждена , ... культура - деградация , .... и т.д. и т.д.. ВОЗ только один из многих инструментов в этой войне ! (ООН , ВОЗ , МВФ , ФРС, .... это инструменты проведения глобальной политики ! Менеджерами этой политики , структурное управление осуществлялось через элиту США . Поэтому они сегодня имеют возможности ими рулить ... , пока еще не отстегнуты от управления ... ). -------------- Сам "ковид" = это инструмент - технология переформатирования мира , в рамках планов мирового закулисья ! ... -------------- Кто слепо за решения ВОЗ ... , их слуг чиновников внутри страны .... , это есть слепые , зомбированные солдаты врага! И они из окопов врага и их оружием стреляют на Русь=Россию = народ росии !Александр СеменовМалик, очень много букв и очень мало смысла по тому, что я сказал.))) Вы либо не читали меня, либо абсолютно не поняли. Начну с того, что, конечно никакой войны между США и Россией нет и не было с 1918 года, когда сапог солдат американского экспедиционного корпуса ступил на русскую землю, а их винтовки стреляли в россиян. Всё остальное - "железный занавес, Холодная война, гонка вооружений, санкции, риторические выпады и т.д." это сиречь - противостояние (политическое, экономическое) разных держав и "войной" это можно назвать исключительно условно, ибо подойдя сейчас к окну вы не увидите американских самолетов, бомбящих ваш город, а наши Т-72 не утюжат асфальт американских автобанов. Речь вообще ни о том, пусть вас ввел в заблуждение мой пример.))) Давайте на другом примере - речь о том, что вешать на человека ярлык "подпиндосника" за то, что он согласен с рекомендациями международной организации, которую в равных правах представляет собственная страна - это глупость несусветная, это тоже самое, что вас назвать "подпиндосником" на том основании, что вы дышите, как и "треклятые пиндосы".)) При этом я ни в малейшей степени не оправдываю грубости и оскорблений самого Евтушенко. Вообще, любая международная организация типа ВОЗ может исключительно только что-то рекомендовать мировому сообществу и у каждого из 197 государств есть собственное министерство здравоохранения и лишь оно принимает окончательное решение, исходя из сложившейся ситуации в стране. Замешаны ли на этом деньги и бизнес? Конечно, еще какие огромные деньги, и не только на разработке и производстве вакцины. На производстве марл.повязок, шприцев, антисептиков, термометров, аппаратов ИВЛ, сопутствующих лекарств, грузоперевозок, строительстве больниц и т.д. и т.п. К примеру инфр.градусник в Китае я покупал 2 года назад за 450 руб. в момент пандемии цена выросла более чем 15 раз. Плохо это или хорошо? Несомненно плохо, но это общемировая тенденция в ЛЮБОЙ области производства, там где есть спрос, там всегда будет бизнес на этом наживаться. Поэтому ваш тезис: "Сам "ковид" = это инструмент - технология переформатирования мира , в рамках планов мирового закулисья ! .." Правомерен лишь отчасти, ибо в первую очередь, это - болезнь, от которой умирают люди, всё остальное конспирологические игры. Победите болезнь, а потом рвите свою задницу в борьбе против "закулисья, переформатирующего мир". . "Кто слепо за решения ВОЗ ... , их слуг чиновников внутри страны .... , это есть слепые , зомбированные солдаты врага! И они из окопов врага и их оружием стреляют на Русь=Россию = народ росии !" Что есть - слепо? СССР разработала программу мирового искоренения оспы и представили ее в ВОЗ, в ВОЗ ее поддержали и всё мировое сообщество присоединились. Оспа была практически побеждена. Кто в этом случае "слепые , зомбированные солдаты врага" и кто из " окопов врага и их оружием стрелял" в СССР и в советский народ? Зачем вы откровенную чушь несете? )))МГМалик ГумеровОпределитесь с понятием - ЧТО ТАКОЕ «ВОЙНА» ! «не увидите американских самолетов, бомбящих ваш город» - это только один из МНОГИХ видов войны – открытое противостояние ! США в 90-е СССР не бомбили , НО !!! Они считают что ОНИ ПОБЕДИЛИ , что Россия вассальная страна - как побежденный в войне и концептуально должен подчиняться правилам игры устанавливаемые США ! …. И на полном серъезе не понимают - как Россия - побежденная ими страна , для которой они написали Конституцию , законы , насадили правила игры , может противится их воле !!! Они не различают войну на горячую (с танками и самолетами) , на холодную , на культурную , или другую ! Цели войны достигнуты – враг повержен , и вручают медали своим генералам-солдатам в этой войне , как Горбачеву – ЗА ПОБЕДУ НАД СССР ! Почитайте о приоритетах ведения войн : https://kpe-da.livejournal.com/20265.html http://old.kpe.ru/press/special/1/150/ --------------------- "подпиндосника" - это не ярлык , это вопрос- утверждение что его взгляды и действия больше смахивают на подпиндосника ! --------------------- «любая международная организация типа ВОЗ» - Это структурный элемент проведения ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ !!! Любая международная организация типа ВОЗ УЖЕ ДАВНО НЕ РАБОТАЮТ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДОВ И СТРАН !!! Любая международная организация типа ВОЗ сегодня превращены в антицивилизационный , античеловеческий инструмент в рамках планов мирового закулисья ! Через них внедряются в общества всевозможные деструктивные технологии … и программы , также методы ГЕНОЦИДА НАРОДОВ !!! Подчиненность этим сатанинским организациям прописан в Конституции РФ , как приоритет международного права ! (изменениями в Конституцию , пока еще сделали только первые робкие шаги , частично нейтрализовать деструктивную роль этих организаций !!!). «197 государств есть собственное министерство здравоохранени» - Чиновники этих государств действуют по указаниям «любая международная организация типа ВОЗ» в нарушение законов собственных стран !!! ///В Указах Собянина пишется = сделать то то и то то ВО ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЙ И ИНСТРУКЦИЙ ВОЗ ! А не в исполнение таких то законов РФ , наоборот указы идут в нарушение законов РФ !!! Так и Минздрав , Роспотребнадзор ….и т.д.. /// «На производстве марл.повязок, шприцев, антисептиков,» - это не принципиально ! Капитализм из любых ситуаций стремится РУБИТЬ БАБЛА ! Только и всего ! Бабло в этих процессах только побочный продукт ! ------------ «Победите болезнь,» - задача стоит наоборот = максимально затянуть процессы «лечения» пока идет переформатирование мира через эти технологии «ковид» ! Начнет затухать = запустят штаммы мутанты , лаборатории работают , а вакцинация способствует их появлению ! «Корона» это инструмент ! Если топор тупеет , его затачивают !!! Здесь так же ! -------------- «Что есть - слепо?» - если нет видения и понимания сказанного выше , значит слепо и нетрезво = НЕАДЕКВАТНО !!! Оспа и СССР ни в какое сравнение с сегодняшними процессами не имеет !!! В СССР "Ковид" придавили бы за 2 недели , максимум за 1 месяц !!! СССР боролся с вирусом за здоровье своих граждан ! Сегодня вирусы создаются и внедряются искусственно = для решения политических задач! Чем дольще вирус будет РАБОТАТЬ , тем лучше ! Нет борьбы с вирусом , есть решение политических задач ! На здорове народов наплевать ! … т.д.. Народы которые не видят и не осознают этих процессов – овечки на заклание , их ведут на убой !Александр Семенов"Определитесь с понятием - ЧТО ТАКОЕ «ВОЙНА»" ))))) Вы в самом деле уверены, что именно я должен определиться с понятиями? ))) Вообще, мне глубоко плевать кто и что считает, у каждого слова есть свое конкретное понятие.))) Цитата: "Война́ — конфликт между политическими образованиями — государствами, племенами, политическими группировками и так далее, — происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами. " Всё, точка и иные ваши словесные жонглирования, никому не интересны.)) С вашего позволения, Малик, оставшийся конспирологический и графоманский текст я комментировать не буду, ибо, он инфантильно - субъективный и не выдерживает ни малейшей критики, а отвечать конкретно и подробно, честно говоря скучно, да и это не имеет отношения к статье, то бишь к жизни и здоровью людей.))) Останемся каждый при своем мнении. Спасибо за беседу. Прощайте.))))МГМалик ГумеровКаждый выбирает круг своих понятий сам ! Война не цель , а только один из инструментов к достижению целей ! Удачи !Александр СеменовИ вам не хворать.))))Александр СеменовАнтипрививочники вовсе не бараны, они по менталитету игроки в русскую рулетку, только в барабане не одна пуля из семи, а шесть. И у них есть весомые психологические причины для отказа, они подсознательно до истерики боятся прививок и мотивируют как угодно, не признаваясь в этом самим себе.Лирина Полесская (Вяткина)Я никогда ранее не отказывалась прививаться исследованными вакцинами от разных видов гриппа. Сейчас все страны--- лидеры не исследованной до конца вакцинации от ковида , накрыла новая волна пандемии. Даже в тех странах, где привито 70 % населения ( например, Исландия ),--- никакого коллективного иммунитета НЕТ ! А вот в Боснии привиты всего 4,64 % населения, а заболевших ковидом НОЛЬ ! Доходы у производителей вакцин---миллиардные. Нынешняя вакцинация от ковида ---это эксперименты, служащие БИЗНЕСУ !Александр Семенов" А вот в Боснии привиты всего 4,64 % населения, а заболевших ковидом НОЛЬ ! " Лирина, это неправда. Первый случай заражения в Боснии зафиксирован 5 марта 2020 г, первая смерть 21 марта 2020 г. Всего заболело 13 508 человек, умерло 384 человека. Вы зачастую любите и приводите частные случаи, давайте я тоже: у меня вчера друг выписался из больницы, еле выжил, 50% поражение легких, а его напарник с которым он работает не заболел. привился вовремя.Лирина Полесская (Вяткина)Эти данные по Боснии я, конечно же, прочла в статье. Возможно, это НОВЫХ заболевших--- ноль. Но так было написано ! Шлю Вам еще ссылку. https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2132477Ингвар ЛионовА мой приятель привился вовремя, не заболел ковидом, зато на второй же день после прививки почувствовал себя плохо, попал в больницу. Опа! Диабет 2 типа. Пожизненно на инсулин. Парню 35 лет. Ну да, ковидом не переболел... По принципу: есть смерть плохая, от ковидного гриппа, а есть хорошая - от последствий генетической (!!! читаем инструкцию к экспериментальному препарату) "вакцинации". И - да, зачем бумажку-то подписывать, беря всю ответственность исключительно на себя? Чего так боятся вакцинаторы? Почему в СССР ничего не подписывали и таких шокирующих последствий от настоящих, проверенных ДЕСЯТКАМИ лет, вакцин, никак не наблюдалось? Почему оспу победить вакциной - проще пареной репы, а лихорадку денге, вич, ковид - не выходит? Может, потому, что закон Дженера-Пастера работает далеко не всегда? Может, потому, что путь активации "активированных" В- и Т-лимфоцитов на создание антител строго определенного типа изначально ошибочен? Может, лучше активировать В- и Т-"наивные" лимфоциты, позволить организму распознать врага (вирус) и научить организм вырабатывать именно нужные активированные лимфоциты, дающие нужные антитела (а не антитела вообще, ни к чему не пригодные, кроме создания ADE - аутоиммунного усиления инфекции)? А, ну да, тут же специфические знания нужны, тут думать, учиться или разбираться надо.Владимир EвтушенкоНе врите, диабет у него уже был.Владимир EвтушенкоЛжёте нагло.Владимир EвтушенкоБосния - заболело 205283, умерло 9700.Владимир EвтушенкоБосния - заболело 205283, умерло 9700.Владимир EвтушенкоБосния - заболело 205283, умерло 9700. Как вы мерзки со своим враньём.Александр СеменовОк, если пошел разговор о частный случаях, давайте лично обо мне.))) Лирина уже знает мою историю. Итак, сахарный диабет второго типа у меня выявили лет 15 назад. С этим живут и инсулин тут совсем не нужен, сахар бывал от 8 до 13. И как долбоеб, я особо за собой не следил, 40 лет курил сигары и в еде ни в чем себе не отказывал. В октябре прошлого года заболел ковидом, болел 2 месяца, думая, что просто грипп. Так тяжело я не болел еще никогда, 2 месяца я спал по 4 - 5 часов, когда измудохавшись просто вырубался, всё остальное время - непрекращающийся кашель, с ощущением, что легкие просто отрываются. Испарина, ломота в костях... лекарства не особо помогали. Даже к июню этого года сдав анализ на антитела, я имел 804 единицы. В декабре прошлого года, ковид спровоцировал инфаркт, ( за полгода до этого претензий к сердцу не было проходил комплексное исследование в СМ-клинике) . После инфаркта с остановкой сердца, две операции, предстоит еще одна. Последствия ковида - около полугода не мог полноценно разговаривать, задыхался на нескольких фразах, специально вслух декламировал стихи, максимум получалось четверостишие. По поводу диабета, строго выполняя инструкции врачей после больницы, отказавшись от сахара, бросив курить, уменьшив порции жратвы в два раза с декабря прошлого года у меня сахар в крови от 3,9 до 5,7. Вчера мерил - 5,3. Поэтому уж поверьте мне, перескок вашего друга на первый инсулинозависимый тип диабета, вовсе не имеет отношения к прививке. Разберитесь, что и сколько он ест и какие лекарства пьет.)))) Мне повезло, курил сигары, к ним не бывает привыкания и после 40 лет курения, я отказался от них легко и психологически безболезненно.)) По факту на сегодняшний день - от ковида умер мой близкий друг, 7 друзей очень тяжело переболели (с подключением к ИВЛ) , 5 родственников знакомых умерло. Резюме. Я ж рассказывал о себе, поэтому мое личное, субьективное мнение - чтобы не испытывать то, что я перенес, я бы однозначно вакцинировался. Не сделав этого ранее , не из-за страха, а из-за своей дебильной безалаберности, лично я страшно поплатился. Тех кто не хочет вакцинироваться, я убеждаю, и объясняю, что если пронесёт их и в "барабане выпадет пустая камора ", то они вполне могут походя убить других. Теперь про ваш коммент. "Почему оспу победить вакциной - проще пареной репы, а лихорадку денге, вич, ковид - не выходит?" Вы ошибаетесь, оспу победили далеко не легко, это была планетарная операция вакцинации, разработанная и предложенная в ООН, Советским Союзом. Почему не получается с другими... Напомню вам, что Владимир Аронович Хавкин разработал вакцину против холеры и чумы еще в начале 20-го века, а вчера было сообщение, что AstraZeneca, разработала прививку от чумы и начала первую фазу ее испытаний на людях. Универсального лекарства от чумы до сих пор не создали. Данная вакцина от чумы основано на базе аденовируса, который применяется в вакцине против COVID-19. Это означает , что работа ведется постоянно и в совершенно разных направлениях, и все наши разговоры : "Может, потому, что закон Дженера-Пастера ..... Может, потому, что путь активации....Может, лучше активировать..." Это абсолютная болтовня ни о чем, обывателей на бытовом уровне и слава Богу, что вы это понимаете, говоря, пусть и с иронией: "А, ну да, тут же специфические знания нужны, тут думать, учиться или разбираться надо." Абсолютно точно - нужно знать, понимать и главное уметь.)) На мой взгляд, иной альтернативы у человечества, во всяком случае - пока, нет, и разговор очень прост: есть ли сомнения и риск в применении новых прививок? Безусловно, но этот риск не идет ни в какое сравнение с риском при заболевании ковидом и его последствиями.Александр Семенов"Эти данные по Боснии я, конечно же, прочла в статье. " Лириночка, " Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет! " профессор Преображенский. )))))Александр Семенов"Как вы мерзки со своим враньём." Давайте будем по-мужски вежливы и корректны. Из 197 независимых стран в мире, Лирина не с бодуна назвала Боснию, вполне очевидно, что она прочла это в какой-либо статье и "продает за то, за что купила". Иными словами, нечестные и непорядочные журналюги намеренно ввели ее в заблуждение, и вся вина Лирины заключается в ее излишней доверчивости первому встречному источнику информации. Это называется - наивность, но уж никак не мерзость.Лирина Полесская (Вяткина)СПАСИБО ! Боже, как Вы меня веселите ! Даже ковид обижается, что я о нем забываю !МГМалик Гумеров✩✩✩✩✩Александр СеменовПатамушта улыбаясь, веселый человек победит фсё, фсё.))))Лирина Полесская (Вяткина)Ой , как мы панимам друк друка ! Щас зачем учица ? Писать на кампутире можна. Щитать на каркулятори. Ачо низможиш Яндикс скажит !Александр СеменовПричем Яндекс такой душечка, терпеливый, всё знает и не ругается как Евтушенко.))))Ингвар ЛионовДиабет, может, и был, но в неактивной форме. А теперь, после дозы ширялова - инвалид в открытую. Причем НИКТО за это ответственности не несет.Владимир EвтушенкоДиабет проявился бы всё равно. Но диабет это не инвалидность. а болезнь.Владимир EвтушенкоДиабет проявился бы всё равно. Но диабет это не инвалидность. а болезнь.Ингвар Лионов"давайте я тоже: у меня вчера друг выписался из больницы, еле выжил, 50% поражение легких, а его напарник с которым он работает не заболел. привился вовремя." - Ваши слова? Так что частности - Вами же поддержанная идея. "есть ли сомнения и риск в применении новых прививок? Безусловно, но этот риск не идет ни в какое сравнение с риском при заболевании ковидом и его последствиями." - сколько человек Вы готовы убить ради спасения собственной жизни? Вот это и есть - абсолютная бездумная болтовня человека-обывателя, для которого собственная з... жизнь дороже жизни всех остальных людей, не хотящего и не умеющего думать и учиться, читать действительно умные книги и учебники, и этим оправдывающая ковидную сегрегацию, а заодно поддерживающая обман зажравшихся фармацевтов, паразитирующих на человеческом здоровье. "Напомню вам, что Владимир Аронович Хавкин разработал вакцину против холеры и чумы еще в начале 20-го века, а вчера было сообщение, что AstraZeneca, разработала прививку от чумы и начала первую фазу ее испытаний на людях. Универсального лекарства от чумы до сих пор не создали. Данная вакцина от чумы основано на базе аденовируса, который применяется в вакцине против COVID-19." - во-первых, холера и чума - маломутантные вирусы, по отношению к ним ненавистный вам научный закон Дженера-Пастера РАБОТАЕТ, как и для оспы (а, ну да, вам это ни о чем не говорит, это же просто болтовня, а точнее - не хочу учиться и не буду!). Во-вторых: так вакцина от чумы создана или нет? Или как в ковидом: вакцина зарегистрирована ДО начала (2019 год, декабрь) всех этих панде-шоу? А спутник так вообще "запустили" через месяц (!!!) от момента создания. И это о вакцинах, которые должны разрабатывать-тестировать 10-15 лет?! Вы соображаете, что ваша логика - абсолютная болтовня кухонного обывателя? В таком случае, давайте, колите себе в туалетах торговых центров какую-то жижу, а мы вам потом памятник поставим. Посмертно. Читайте и думайте: aurora.network/articles/136-chelovek-i-obshhestvo/93190-neskol-ko-slov-o-farmatsevticheskikh-chudesakhИнгвар ЛионовПожизненный инсулин, иначе смерть - не инвалид? Самый настоящий инвалид. И даже если просто "болезнь", то она могла бы и не проявиться в такой фазе, если бы не "вакцина", снизившая защитные функции организма.Владимир EвтушенкоЧушь несёте антиваксерную. Сейчас все вакцины разрабатывают на компьютерах, что скоращает срок их изготовдения на годы.Владимир EвтушенкоЯ привёл данные ВОЗ, а не какого-то купленного журнашлюхи.Александр СеменовКонечно, я это и не оспаривал, я лишь заметил, что мы тут высказываем, свое личное, субъективное мнение и каждый вправе ошибаться и быть введенным в заблуждения недобросовестным источником, что не является основанием переходить на личности и оскорбительно отзываться о женщине, которая лично вам, даже на мозоль не наступила.Владимир EвтушенкоЕсли я человеку указал на оголтелое враньё, уличив во лжии, то я его обидел разве? Вы чтог-то не то говорите.Ингвар ЛионовА долговременные последствия как можно просчитать?! Ты в своем уме?! Только настоящие, "живые" испытания вакцины гарантируют действенность вакцинации и ее безопасность! Впрочем, ты совершенно безграмотен в биологии, потому убеждать тебя надо только в чтении книг по микробиологии, иммунологии, биологии хотя бы... Или даже прочитать инструкцию к этим жижам, там напрямую написано: ДАННЫХ О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕТ. А, да, тут же соображать нужно, а мозг уже подсажен на двухмесячную жижу.Александр Семенов"Вы чтог-то не то говорите. " Вполне возможно, но мне думается, что указывая женщине на ложь, можно сказать: "мадам, ваша информация не проверена, источники лживы и вы вводите читателя в заблуждение", а можно как вы "Как вы мерзки со своим враньём." Мне жаль, если вы не понимаете разницу.Владимир EвтушенкоЯ выражаю своё мнение, презирая лжецов. И в данном случае лжи дипломатия неуместна.Александр СеменовБывает.... при условии, что вы "выражая свое мнение" не введены в заблуждение некорректной информацией. Впрочем, если ваше мнение является "правдой последней инстанции", то тогда вопрос снимается.))Анна ЭржибоваИнтересно сам то на кого похож? татаромонгол с головой барана с мозгами таракана сидит и возмущается,ильшат хаминов пшол лесом и потерялся,будешь своей кхм указывать на кухне......Владимир Безбадченкоа чего ждать от профессионального ЛЖЕЦА! И дурака вдобавок! Ведь таким "уважением" к народу он ОТТАЛКИВАЕТ колеблющихся и озлобляет недоверяющих власти! Эй в ЕР, если среди вас есть такие агитаторы-врагов не надо!Владимир Безбадченкоа как это Путин и Ко с США КОНФЛИКТУЮТ? Не поддержкой ли облигациями правительства США? Не уступками ли НАТО? От вас недалеко и база есть их в Ульяновске! И с самими прививками и даже с пенсионной дурью он усилил конфронтацию?Комментировать
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