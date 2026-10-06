«Военная хроника» объяснила значимость ударов по новым дата-центрам в Киеве

«Военная хроника» объяснила значимость ударов российских войск по новым дата-центрам в Киеве. Как отметила ВХ, дата-центр «Омега Телеком» (Omega Telecom), расположенный в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, официально объявил о полном прекращении своей работы из-за критических разрушений после массированной атаки ВС России «Дата-центр был физически интегрирован в ключевое магистральное оптическое кольцо Киева, проходящее через главные телеком-узлы столицы (на улицах Семьи Праховых и Леонтовича).