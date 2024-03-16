Наблюдатель из Лаоса высоко оценил организацию выборов президента РФ

Иностранные наблюдатели продолжают следить за ходом голосования на выборах президента России. Своими впечатлениями 16 марта поделился представитель межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПА), международный наблюдатель из Лаоса Сання Прасэт.
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