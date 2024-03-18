Тренер «Детройта» о 3:6: «Питтсбург» – талантливая команда. Если не играть с ними строго, то вот что получается»

«Ред Уингс» потерпели 8 поражений в последних 9 матчах. Вчера команда выиграла у «Баффало» (4:1). Клуб сохраняет место в зоне плей-офф на Востоке (74 очка в 68 играх), но уступает «Вашингтону» и «Айлендерс» по проценту набранных очков.