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Закон, порядок, государство

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Российские десантники уничтожили орудие противника на Каховском направлении

Российские десантники уничтожили орудие противника на Каховском направлении

В ходе контрбатарейной борьбы личный состав пушки «Гиацинт-Б» точным попаданием уничтожил орудие и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра.

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