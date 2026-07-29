Давайте посмотрим, а что изменилось в ситуации? Да фактически ничего. Водители пишут: "Добрый день,ну что с утра столбики поставили,уже выломали,и опять едут,по встречке между столбиков.
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Давайте посмотрим, а что изменилось в ситуации? Да фактически ничего. Водители пишут: "Добрый день,ну что с утра столбики поставили,уже выломали,и опять едут,по встречке между столбиков.