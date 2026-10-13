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За рулем

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С кем придется конкурировать первому кроссоверу Lada

С кем придется конкурировать первому кроссоверу Lada

25 сентября на заводе в Тольятти прошла официальная церемония запуска в серийное производство. Это первый кроссовер российского бренда, построенный на глубоко модернизированной платформе Lada Vesta.

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