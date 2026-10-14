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Царьград

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В Ереване задержали 7 человек после поножовщины с раненым 20-летним

В Ереване задержали 7 человек после поножовщины с раненым 20-летним

Полиция установила, что 20-летнему жителю Армавирской области по имени Артак А. колото-резаные ранения грудной клетки и брюшной полости нанёс 23-летний житель Гегаркуникской области Эдмон П.

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