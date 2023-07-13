Daily Storm

588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Косов
    Прям все виновные будут наказаны ? Очень сомневаюсь . Виноваты не только Вагнера но и те кто не хотел с ними разговар...Депутат Соболев п...
  • Андрей Владимирович
    А давайте перестанем недружественным странам нефть, газ и электричество продавать, а также удобрения, алюминий, хром ...Хватит кормить Ге...
  • Сергей Бессонов
    "Захарова назвала решение Франции поставить Украине ракеты SCALP эскалацией конфликта"              А не пора ли пари...Захарова назвала ...

В ОНК Москвы не нашли генерала Суровикина в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»

В ОНК Москвы не нашли генерала Суровикина в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»

Правозащитник Алексей Мельников сказал, что лично посетил эти учреждения и развеял слухи об аресте военногоПосле событий 23-24 июня в России западные и украинские СМИ писали, что заместитель командующего Объединенной группировкой войск РФ на Украине Сергей Суровикин якобы попал в немилость и был арестован.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх