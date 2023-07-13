В ОНК Москвы не нашли генерала Суровикина в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»

Правозащитник Алексей Мельников сказал, что лично посетил эти учреждения и развеял слухи об аресте военногоПосле событий 23-24 июня в России западные и украинские СМИ писали, что заместитель командующего Объединенной группировкой войск РФ на Украине Сергей Суровикин якобы попал в немилость и был арестован.