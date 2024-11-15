Липчанка с ребенком закрылась в машине, которую хотят изъять приставы

В селе Долгоруково в данную минуту разворачиваются события будто из остросюжетного кино. К легковому автомобилю на улице Карла Маркса были стянуты представители нескольких служб, включая полицию, опеку и местную администрацию.
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