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Новости Липецка

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Липчанка с ребенком закрылась в машине, которую хотят изъять приставы

Липчанка с ребенком закрылась в машине, которую хотят изъять приставы

В селе Долгоруково в данную минуту разворачиваются события будто из остросюжетного кино. К легковому автомобилю на улице Карла Маркса были стянуты представители нескольких служб, включая полицию, опеку и местную администрацию.

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