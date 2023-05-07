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Украина создает «вторую Фукусиму» посреди Днепра

Украина создает «вторую Фукусиму» посреди Днепра

Андрей Резчиков,Евгений Поздняков Сильный паводок и обстрелы ВСУ угрожают превращением ЗАЭС во «вторую Фукусиму» Прорыв дамбы в Каховском водохранилище может помешать нормальной работе Запорожской АЭС (ЗАЭС) и создаст риски для ядерной безопасности.

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