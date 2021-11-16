«Темиртау» обыграл «Арлан». Обзор матча

Сегодня пройдет очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею. «Темиртау» был сильнее «Арлана» (5:4 ОТ) Матч сборной Казахстана в Париже – безумие: французы забили 8, на счету Мбаппе покер «В «Астане» в этом году была война за власть».