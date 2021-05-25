Москва ярко и откровенно продемонстрировала зубы, причём не на словах, а на деле

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаМосква ярко и откровенно продемонстрировала зубы, причём не на словах, а на деле За прошедшие несколько дней случилось несколько событий, символизирующих, по сути, тектонические сдвиги в мировой политике.Вернуться к статье2915НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛКЛюбовь КузьминаДа, много преувеличений со стороны автора или сказать эйфории.ЛеонидВсе хорошо, но...почему Польша и Прибалтика не в списке? Канада? Британия?АЛЕКСЕЙКуда-то торопитесь?Виктор Василенкоим дали время подумать .....Pawel PolistchukВсему своё время:):):)ЛеонидНа фоне перечисленных мною, Чехия вааще сущий агнец с некоторым залетом.Надежда Захароваа мне по душе эта статьяНАНуртаза АбдуллаевНе кричи гоп поки не перестрибнеш? Мне кажется так или советская приукрашенная проаганда, т.е. выдавать желаемое за днйствительное.Natalija OsmininaДаже не смешно. Зря вы, казахи, надеетесь на "гегемона" ."Бывший гегемон на издыхании И ему уже не подняться никогда. И в данном случае слово "никогда" в тему, как никогда, Новым гегемоном станет Россия. А если вы, дурачки, по недомыслию будет ставить не на ту лошадь, то и вам будет полная ж..па.Алексей ГоршковДавно уж пора! Надо быть жёстче! Мы действительно зачастую "сопли жуём" - к нам и относятся соответственно - вроде ничего не делаем - а санкции отгребаем! Они по-любому впредь будут - но хотя бы ЗА ДЕЛО !!! Слишком уж мы заботимся о том - что о нас подумают! И результаты такой слабины НАЛИЦО ! С НАШИМ МНЕНИЕМ ПРОСТО НЕ СЧИТАЮТСЯ,УБЕЖДЁННЫЕ,ЧТО ВО ВСЁМ МЫ ВИНОВАТЫ ! Ярчайший пример - судилище по поводу гибели МН-17 ! А массовое снесение поляками монументов советским воинам? "Допрыгались": "ЦЕЛАЯ" ЭЭссттоонниияя,вся численность населения которой с район какого-нибудь нашего города, к России территориальные претензии выдвигает! США имущество нашего посольства (если что - принадлежащее РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ) захватывает! О беспределе WADA я вообще молчу! Жёстче надо быть – обиды помнить,тогда об нас ноги вытирать и не будут! Вот немцы – в своё время ПОЛНОСТЬЮ ВЫРЕЗАЛИ (не дай бог – поймёте,что призываю к этому) пруссов – и они - “образец демократии”, а мы – освободили болгар,и те в обеих Мировых войнах нашими противниками были! Умеем же мы жёстко себя вести - взять хотя бы возвращение Крыма - не каждому это нравится - но пусть вякают! ДВА ПРИМЕРА: Думал ли какой-нибудь Юрген под Сталинградом,что его родной Инстербург Черняховском станет? И ведь принадлежность Калининградской области к России и сейчас у здравомыслящих людей вопросов не вызывает! И наоборот: в перестроечные времена за "мягкостью" гонялись - в итоге ПРОСРАЛИ ВСЁ,ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ !!!Сергей ЧерновВ Риге скинули наше знамя , Белоруссия ответила , а мы как всегда сопли жуём .Андрей ЩеголеватыхТеперь будет один стандарт - всегда прав сильный, который будет действовать на международной арене, как террорист и бандит...Natalija OsmininaА сильный нынче кто?НАНуртаза АбдуллаевУважаемый! ведь издревне известно, что у сильного всегда бессильный виноват. Мудрая русская поговорка не так ли?Anatolii KondratenkoСША бессильный? А ты что овца тут блеешь?Альбина КолесниковаМеня удивляет как наши комментаторы недооценивают Россию и всё им то не травится они ведь лучше понимают сидя дома на диване.Ludmila alechshenko (Koroleva)Как раз этого теперь не будет. Конец гегемонии агрессора СШАМихаил ВоробьевЧто такое слово "МИР"- Это жизнь народов без войн, в мире и согласии, взаимопомощь. Но не все это понимают. Россия делала всё чтобы прекратить "демократию" по принципу США и СЕ. От этой "демократии" страдают народы многих государств. За примерами ходить далеко не нужно. Самый в настоящий момент это Северный поток 2, на который США делала санкции, чтобы оставить Европу без газа. Причина известная. США хочет своим сланцевым газом "накормить" Европу". США не задумываются, что сланцевый газ на много дороже Российского. Это их не волнует, лишь бы "нахватать" доллары с СЕ. Сейчас время меняется и то, что было до сих пор, должно резко меняться. Россия сделала первый к этому шаг. МИД РФ внёс США и Чехию в список недружественных стран. Иначе по другому поступать нельзя.Александр ДементьевУрраа! Наши победили. Уволили трёх уборщиц и двух дворников в посольстве США. Теперь то США точно развалятся... Ух, как мы их...! И самое то главное - Путину даже не пришлось вылазить из засады. Они сами утонули и проплыли.. мимо Путина. Кто они ? Враги конечно. Три уборщицы и два дворника. Ура, Ура, Ура!Anatolii KondratenkoВот и скунс повонять приполз.Александр ДементьевДа дурака хотя бы вонью в чувство привести и думать заставить. А то...Напугали ежа голой ж и радуемся.Борис ВиленскийСписок надо значительно увеличить.БОБорис ОсиповКонстантин ЗабудаевА почему только пиндосы и чехи? А хохляндия, прибалдосы, кичливые ляхи? Да пол-европы туда можно записать.Anatolii KondratenkoА что только записать? давай звезданем сразу боеголовками. К чему дерьмо льешь, умнее не станешьКонстантин ЗабудаевА ты видимо антирусский бот.Anatolii KondratenkoГеннадий ХрипуновВсяких там Чичваркиных, Каспаровых, Боровых, проституку Соболь и других гей-европейских холуёв надо считать пиндоскими пожизненно предателями народа и всей России.Вячеслав ФедчукВот ещё не всех либердристов доморощенных к ногтю не прибрали - а пора - давно пора!!!Комментировать
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