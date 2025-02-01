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Выпуск стенгазеты ´Знаем и соблюдаем´.

Выпуск стенгазеты ´Знаем и соблюдаем´.

В рамках работы над решением годовой задачи, с целью активизации детей и взрослых на соблюдение здорового образа жизни, в средней группе № 3 совместно с родителями воспитанников создана газета ´Знаем и соблюдаем´.

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