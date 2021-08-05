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Состоялось подписание контракта между главой муниципального образования – председателем Сакского районного совета Владиславом Хаджиевым и назначенным на должность главы администрации Сакского района Владимиром Сабивчаком

Состоялось подписание контракта между главой муниципального образования – председателем Сакского районного совета Владиславом Хаджиевым и назначенным на должность главы администрации Сакского района Владимиром Сабивчаком

Состоялось подписание контракта между главой муниципального образования – председателем Сакского районного совета Владиславом Хаджиевым и назначенным на должность главы администрации Сакского района Владимиром Сабивчаком05 августа 2021 года в районном совете между главой муниципального образования – председателем Сакского районного совета Владиславом Хаджиевым и назначенным на должность главы администрации Сакского района Владимиром Сабивчаком был заключен контракт с лицом, назначаемым на должность главы администрации Сакского района Республики Крым.

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