Мартин Брандл удивлен жалобам гонщиков Формулы 1 на жару в Катаре

Мартин Брандл удивлен жалобам гонщиков Формулы 1 на жару в КатареGetty Images / Red Bull Content PoolБывший пилот Формулы 1, ныне комментатор британского Sky Sports F1 Мартин Брандл считает, что гонщики не должны были жаловаться на экстремально жаркие условия на Гран При Катара.