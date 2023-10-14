Мартин Брандл удивлен жалобам гонщиков Формулы 1 на жару в Катаре

Мартин Брандл удивлен жалобам гонщиков Формулы 1 на жару в КатареGetty Images / Red Bull Content PoolБывший пилот Формулы 1, ныне комментатор британского Sky Sports F1 Мартин Брандл считает, что гонщики не должны были жаловаться на экстремально жаркие условия на Гран При Катара.
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