К слову, террористический потенциал Украины имеет все шансы сохраниться, даже в случае ее военного поражения – если какие-то куски «самостийной и незалежной» у хохла останутся, особенно с выходом к морю.
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К слову, террористический потенциал Украины имеет все шансы сохраниться, даже в случае ее военного поражения – если какие-то куски «самостийной и незалежной» у хохла останутся, особенно с выходом к морю.
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