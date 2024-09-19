#Сводка на утро 19 сентября 2024 года ▪️ В Курской области ВС России продвигаются вблизи Внезапного, Бяхово и Обуховки Кореневского района.
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#Сводка на утро 19 сентября 2024 года ▪️ В Курской области ВС России продвигаются вблизи Внезапного, Бяхово и Обуховки Кореневского района.
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