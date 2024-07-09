Очередного мигранта-педофила поймали в Балашихе, когда тот пытался изнасиловать русского ребёнка

ТН

Татьяна Недогреева

Ихняя сучка , которая кричала, что Москву и весь мир построил аллах для мусульман, потому что они чистые. Какие же они чистые? Мусульмане не должны трогать руками собак, свиней , а они их во всю трахают. Во, какие чисты. А , когда осквернятся от прикосновения к нечистым животным, то своими обрезными трахают своих баб, тем самым , оскверняя уже их. Вот , какие они чистые! От этой чистоты, хочется хорошо отмыться в русской бане. Такие верующие, такие праведные, что молятся везде, где их застало время намаза. Да не хрена они не верующие. Просто прекрываются верой. Ворующий мусульманин разве додумался трахать собаку или свинью? Они перекрввают дороги с целью проверять нас на прочность и доказать, кто в доме хозяин.