Автоэксперт Форманчук порекомендовал идти на «вторичку» после подорожания новых машин

Сейчас в России приобрести новый автомобиль по выгодной цене почти невозможно. Резкий рост стоимости транспортных средств вызван рядом факторов, таких как увеличение утилизационного сбора, сложные логистические цепочки и повышение ключевой ставки Центробанком.