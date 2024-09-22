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Автоэксперт Форманчук порекомендовал идти на «вторичку» после подорожания новых машин

Автоэксперт Форманчук порекомендовал идти на «вторичку» после подорожания новых машин

Сейчас в России приобрести новый автомобиль по выгодной цене почти невозможно. Резкий рост стоимости транспортных средств вызван рядом факторов, таких как увеличение утилизационного сбора, сложные логистические цепочки и повышение ключевой ставки Центробанком.

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