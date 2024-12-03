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Татар-информ

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Тренд на еду вне дома и высокая инфляция: почему вырос оборот общепита в Татарстане?

Тренд на еду вне дома и высокая инфляция: почему вырос оборот общепита в Татарстане?

Выручка общепита в республике за десять месяцев этого года выросла на 8,2%. Повлиял ли на это саммит БРИКС, как изменились цены в заведениях и почему жители Татарстана ходят в кафе и рестораны, несмотря на высокую инфляцию, разбирался «Татар-информ».

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