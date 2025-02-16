Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Бактериальный пластырь лечит листья

Бактериальный пластырь лечит листья

Целлюлоза из бактерий ускоряет заживление повреждений на растениях. Целлюлоза обычно ассоциируется у нас с деревьями, хотя на самом деле она есть у всех растений ­– из целлюлозы сделаны стенки растительных клеток.

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